"Энергоатом" сообщил, что Чернобыльская АЭС снова обесточена. Также там обвиняют россиян в том, что повредили линию электропередачи, питающую электростанцию.

Об этом сообщил "Энергоатом" в своем Telegram-канале.

"Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которая была вчера отремонтирована специалистами "Укрэнерго". Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения", - заявили в "Энергоатом", добавив, что "надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности".

Напомним, 9 марта сообщалось, Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за действий российских войск. Только вчера мы писали, что украинские специалисты вернули электричество на АЭС.

Также мы писали, что в МАГАТЭ заявили, что персонал ЧАЭС больше не может работать из-за физической и психологической усталости.

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