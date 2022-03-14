Персонал Чернобыльской атомной электростанции, которая находится под контролем РФ, больше не ведет ремонт и обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы в течение почти трех недель.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси, сообщает "Энергоатом".

"211 человек - технический персонал и сотрудники службы охраны - все еще не могут смениться. Они заступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта. Из-за того, что ситуация ухудшается, все более актуальной становится инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины", - сказал он.

В заявлении МАГАТЭ также говорится, что регулирующий орган выразил обеспокоенность по поводу безопасности транспортировки персонала за пределы зоны отчуждения, установленной после аварии.

"У регулирующего органа нет прямой связи с персоналом, но он получает информацию от руководства АЭС, находящегося за пределами площадки", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта Чернобыльская АЭС была полностью обесточена.

Спустя 4 дня украинские специалисты вернули электричество на Чернобыльскую АЭС.

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