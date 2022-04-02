В Минэкологии объяснили украинцам, что делать при обстреле фосфорными снарядами
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины опубликовало подробную инструкцию, что делать при обстреле фосфорными снарядами.
Инфорграфика появилась в Фейсбуке ведомства.
Бомбардировка фосфорными снарядами становится причиной:
- масштабных пожаров;
- химического загрязнения грунтов;
- у человека при попадании на кожу вызывает тяжелые химические ожоги, поражение костей и костного мозга.
Единственная защита от бомбардировки фосфорными снарядами - спрятаться в укрытие.
Фосфор горит при взаимодействии с кислородом, поэтому его нужно гасить большим количеством воды.
Первая помощь при поражении белым фосфором:
- не трогайте руками частицы фосфора на коже и одежде;
- если есть возможность, погрузите пораженную часть тела в воду, обильно поливайте и смачивайте водой кожу и одежду там, где есть частицы фосфора;
- осторожно снимите одежду, лучше прямо в воде или продолжая ее поливать водой там, где есть капли фосфора;
- обработайте рану раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды);
- пейте много воды, молока или щелочной воды без газа;
- если человек с фосфорными ожогами в сознании. дайте ему обезболивающее и успокоительное.
При обработке ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода. Последняя распадается на воду и кислород, который провоцирует горение фосфора.
Ранее СМИ сообщали, что российские войска 31 марта обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами.
А за неделю до этого на Рубежное сбросили фосфорную бомбу.