Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины опубликовало подробную инструкцию, что делать при обстреле фосфорными снарядами.

Инфорграфика появилась в Фейсбуке ведомства.

Бомбардировка фосфорными снарядами становится причиной:

масштабных пожаров;

химического загрязнения грунтов;

у человека при попадании на кожу вызывает тяжелые химические ожоги, поражение костей и костного мозга.

Единственная защита от бомбардировки фосфорными снарядами - спрятаться в укрытие.

Фосфор горит при взаимодействии с кислородом, поэтому его нужно гасить большим количеством воды.

Первая помощь при поражении белым фосфором:

не трогайте руками частицы фосфора на коже и одежде;

если есть возможность, погрузите пораженную часть тела в воду, обильно поливайте и смачивайте водой кожу и одежду там, где есть частицы фосфора;

осторожно снимите одежду, лучше прямо в воде или продолжая ее поливать водой там, где есть капли фосфора;

обработайте рану раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды);

пейте много воды, молока или щелочной воды без газа;

если человек с фосфорными ожогами в сознании. дайте ему обезболивающее и успокоительное.

При обработке ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода. Последняя распадается на воду и кислород, который провоцирует горение фосфора.

Ранее СМИ сообщали, что российские войска 31 марта обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами.

А за неделю до этого на Рубежное сбросили фосфорную бомбу.