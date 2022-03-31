Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после войны новые дома планируют строить уже с укрепленными подземными паркингами, которые могут служить убежищами.

Об этом он написал в Facebook по итогам посещения Харьковской области.

"Есть задача от Президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки - поэтому уже работаем в этом направлении.

Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий.

Он добавил, что есть проекты "Большое строительство" и "Энергетическая Независимость" для этого.

Скриншот: Facebook/Александр Кубраков

Ранее мы писали, что в Харькове разрушили три четверти больниц, треть школ и четверть всех садиков.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль оценил потери Украины от войны в 1 триллион долларов США с учетом как уже существующих разрушений, так и будущих.

Также мы публиковали видео разрушенного Ирпеня.