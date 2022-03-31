Новые дома в Украине хотят строить сразу с укрепленными и теплыми паркингами-бомбоубежищами
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после войны новые дома планируют строить уже с укрепленными подземными паркингами, которые могут служить убежищами.
Об этом он написал в Facebook по итогам посещения Харьковской области.
"Есть задача от Президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки - поэтому уже работаем в этом направлении.
Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий.
Он добавил, что есть проекты "Большое строительство" и "Энергетическая Независимость" для этого.
Скриншот: Facebook/Александр Кубраков
Ранее мы писали, что в Харькове разрушили три четверти больниц, треть школ и четверть всех садиков.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль оценил потери Украины от войны в 1 триллион долларов США с учетом как уже существующих разрушений, так и будущих.
Также мы публиковали видео разрушенного Ирпеня.