Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил потери Украины от войны в 1 триллион долларов США с учетом как уже существующих разрушений, так и будущих.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на недавнее интервью политика.

"До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", — сказал он.

Отметим, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским госбюджет-2022 составил 50 миллиардов долларов - лишь 4% от озвученной суммы.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль озвучивал цифру в 565 миллиардов долларов общих потерь от войны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.