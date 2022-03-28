В Кабмине конкретизировали, из чего состоит сумма единовременных потерь, понесенных Украиной от российского вторжения. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил цифру в 565 миллиардов долларов.

Теперь же министр экономики Юлия Свириденко у себя в Facebook подтвердила эту цифру и расписала ее по пунктам.

$119 млрд – потери инфраструктуры;

$112 млрд – потери ВВП в 2022 году;

$90,5 млрд – потери гражданского населения;

$80 млрд – потери предприятий и организаций;

$54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд – потери государственного бюджета.

При этом ущерб продолжает расти каждый день. Украина планирует добиться от России компенсации, в частности, за счет замороженных активов РФ.

Ранее "Страна" подробно рассказывала как война бьет по экономике Украины и как ее можно спасти.

А в Офисе президента сообщили, что Украина частично переходит на плановую экономику во время войны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.