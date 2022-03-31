В регионах Украины, где не зафиксировано активных боевых действий, продолжают фиксировать случаи заболевания - около 4,5 тысяч в сутки.

Об этом сообщает глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своем недавнем интервью.

"Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. За 27 марта в учреждения здравоохранения госпитализированы 4038 больных. Это данные из тех больниц, откуда есть возможность получить статистику. Потому что там, где идут боевые действия - это затруднено. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой", - сообщил министр.

Ляшко добавил, что в Украине отменили зонирование территории по уровню эпидемической опасности и обязательную вакцинацию.

Напомним, что 26 марта на территории пяти областей Украины отменили красный уровень опасности в связи с пандемией коронавируса.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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