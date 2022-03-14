Во время пребывания в убежище повышается риск заражения вирусными заболеваниями. Этому способствуют тесные помещения, сниженная температура воздуха и сырость.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Чтобы предотвратить риски заражения, украинцам напомнили основные правила пребывания в убежищах. В частности, каждый должен быть обеспечен теплыми вещами и одеялами. Как минимум трижды в день такие помещения нужно проветривать, по возможности проводить влажную уборку каждый день.

Если в убежище есть врач, по возможности следует осматривать людей на наличие признаков инфекционного заболевания. Если среди присутствующих обнаружится больной с явными признаками Covid-19 или другого потенциально опасного вируса, следует изолировать его от остальных при помощи индивидуальных средств защиты.

Также медики рекомендуют не забывать о личной гигиене и стараться как можно реже прикасаться к лицу. Во время кашля или чихания в убежище стоит прикрывать нос и рот сгибом локтя или салфеткой, после чего помыть руки с мылом или обработать антисептиком.

По возможности следует пользоваться медицинскими масками и менять их по мере необходимости. Кроме того, в закрытом пространстве повышается риск заражения респираторными заболеваниями у детей. Чтобы не допустить этого, медики советуют украинцам проверить соблюдение календаря прививок у ребенка и по возможности пройти вакцинацию.

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