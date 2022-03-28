Кабмин отменил карантинные зоны и норму об отстранении от работы невакцинированных сотрудников.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 372 от 26 марта.

Согласно постановлению, на время военного положения отменена норма постановления об отстранении от работы невакцинированных сотрудников.

Кроме того:

Учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки Covid-19 в условиях военного положения;

Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса;

Гражданами рекомендуется пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

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