В мире распространяется новая разновидность штамма коронавируса "Омикрон". Ее называют "стелс-омикроном" или "невидимым Омикроном", поскольку этот подвид штамма схож с "Дельтой" и определить его могут только дополнительные исследования.

Вспышку "стелс-омикрона" фиксируют в Индии, на Филиппинах и в Китае.

В середине февраля было известно, что случая заражения этой разновидностью ковида зафиксировали и в Украине.

В первое время было много сообщений о том, что особого беспокойства новый подвид коронавируса не вызывает, однако сейчас появились данные, что он может быть еще заразнее, а протекать тяжелее, поражая легкие.

Собрали главные факты о "невидимом омикроне" - что говорят ученые, чем он может быть опасен и в каких странах уже доминирует.

Куда уже добрался новый "Омикрон"

В последнее время все больше стран, особенно в Азии и Европе, сообщают о росте новых случаев, вызванных разновидностью Омикрона - BA.2, которую еще называют Омикрон-2 или "стелс омикрон".

Сильнейшая с начала пандемии вспышка наблюдается в Китае. 15 марта китайские власти сообщили о 1 337 новых случаев заболевания в десятках городов страны. Заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. В большинстве случаев у заболевших выявляют варианта штамма BA.2.

В Индии BA.2 быстро вытесняет Дельту и Омикрон BA.1. Он уже доминирует в нескольких штатах и уже вызвал третью волну коронавируса в стране.

Минздрав Филиппин сообщил, что BA.2 преобладал в образцах, полученных еще в конце января.

Более тысячи случаев подтвердили в Великобритании.

В Германии новый подвид "Омикрона" также распространяется быстрее, чем BA.1 и Delta.

Этот подштамм также доминирует в Непале, Катаре и Дании.

"Омикрон"-2 в Украине

В Украине первые случаи штамма "Омикрон" BA.2 обнаружили в середине февраля.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в прямом эфире UNICEF Ukraine. Но массовый вариант BA.2 тогда не фиксировали.

Речь шла о нескольких случаях. В основном у людей, которые вернулись из-за границы.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, проанализировав 93 образца из 11 регионов, тоже подтвердили наличие подвида ВА.2.

Такие данные были по состоянию на 16 февраля.

После вторжения России в Украину 24 февраля Минздрав больше не дает ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом в Украине. Так что не понятно, какая ситуация с распространением ковида вообще и с новым "Омикроном".

Что известно о "стелс-омикроне"

Омикрон - это общий термин для нескольких родственных подвидов Covid 19. Самым распространенным из "Омикронов" был BA.1.

Однако с января начала распространяться еще одна его мутация - BA.2. Это не единственная его мутация есть и другие, но эта распространяется наиболее стремительно.

Иногда ВА.2 называют "невидимым микроном" или "стелс омикроном", поскольку у нее нет генетического маркера, по которому "Омикрон" отличали от "Дельты".

"Омикрон" подвида BA.2 можно обнаружить и с помощью экспресс-тестов, и с помощью ПЦР-теста, но они не могут отличить BA.2 от Дельты. Для этого нужно проводить дополнительные исследования.

В первое время сообщалось, что нет данных о том, что BA.2 вызывает более тяжелое течение, чем другие подштаммы "Омикрона".

"Мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось... Его влияние вряд ли будет существенным, хотя необходимы дополнительные данные", - заявлял этой зимой доктор Борис Павлин из ВОЗ.

Теперь появляются исследования, которые говорят о том, что новый вариант штамма может распространяться быстрее исходного варианта и протекать тяжелее. Кроме того, он более устойчив к вакцинам.

Об этом говорится в препринте исследования японских ученых опубликованном на bioRxiv. Препринт - это статья до ее рецензирования независимыми экспертами. Содержимое статей в медицинском журнале обычно проверяют перед публикацией.

Японские вирусологи из Университета Токио заразили хомячков BA.1 и BA.2 вариантами "Омикрона" и выяснили, что второй подвид штамма лучше размножался в легких, вызывая в них более тяжелые изменения.

Также этот вариант "омикрона" отличается высокой устойчивостью к иммунитету после прививок от ковида.

Датские медики ранее сообщали, что вероятность заболеть BA.2 при контакте с заразившимся на 33 процента больше, чем при контакте с первоначальным вариантом "Омикрона". Информации о том, что новый подвид "Омикрона" протекает тяжелее, датские специалисты не обнаружили, сообщив, что пока для этого мало данных.