Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что случаи госпитализаций в Украине во время омикроновой волны коронавируса уменьшились в 2-3 раза по сравнению с волной штамма "Дельта". А летальность уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины, в стране сейчас наблюдается значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и "ковидной" смертности.

"Смертность - отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, падать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, как ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель",- сказал Ляшко.

По его словам, ряд стран Запада имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР-теста. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно подтвержденные госпитальные смерти. В Англии - на усмотрение врача, и результаты лабораторного теста не играют значительной роли.

Это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами, отметил глава Минздрава.

"По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например", - сказал глава Минздрава.

Ранее мы писали о том, что в Украине уже четвертый день растет число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки ковид подтвердился почти у 35 тысяч жителей страны.

Также мы сообщали, что ,14 февраля в Минздраве заявили о стабилизации ситуации с ковидом в Украине на неделю раньше прогнозов. Впервые за четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и продемонстрировало спад.