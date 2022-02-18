В Украине уже четвертый день растет число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки ковид подтвердился почти у 35 тысяч жителей страны.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 18 февраля в Facebook опубликовала пресс-служба Минздрава.

Всего за сутки коронавирус выявили у 34 938 человек. Среди них - 2 879 детей и 870 медиков. В больницы вчера попали 3 323 человека. 282 случая ковида оказались летальными. Выздоровели 29 254 человека.

За сутки в Украине сделали 65 089 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу - 27 686 человек. Еще 488 украинцев сделали дополнительную прививку. Бустер получили 19 119 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 672 198 случаев коронавируса. Выздоровели 3 896 009 человек. 104 106 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, 14 февраля в Минздраве заявили о стабилизации ситуации с ковидом в Украине на неделю раньше прогнозов. Впервые за четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и продемонстрировало спад.

Также мы писали, что Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но большинство регионов все еще в зоне риска.

Кроме того, сообщалось, что три области Украины на этой неделе могут покинуть красную зону карантина.