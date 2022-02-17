Согласно отчету, опубликованному 16 февраля ООН, загрязнение природы способствует большему количеству смертей во всем мире, чем COVID-19.

О данных из отчета пишет The Hill.

Автор документа, специальный докладчик ООН Дэвид Бойд сообщил, что по меньшей мере девять миллионов преждевременных смертей были вызваны загрязнением или экологическими катастрофами, что вдвое превышает число погибших от COVID-19 за первые 18 месяцев пандемии. В целом число смертей во всем мире от болезней, связанных с загрязнением окружающей среды, составляет один к шести (по отношению к другим причинам смертности) и более чем в 15 раз превышает число смертей от насилия.

Крупнейшим экологическим фактором преждевременной смерти является загрязнение воздуха, которое, по оценкам доклада, ежегодно уносит около семи миллионов жизней. Смертность, связанная с загрязнением окружающей среды, в подавляющем большинстве случаев (более 90%) приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Более 750 000 человек ежегодно умирают от воздействия таких веществ, как выхлопные газы, асбест и твердые частицы.

Бойд полагает, что решение этих проблем - сложнейшая задача, потому что они возникают из-за сочетания существующих и новых угроз. Например, примерно миллион смертей ежегодно связаны с воздействие свинца. А в последнее время появилась дополнительная опасность в связи с ПФАС - перфтороктансульфоновой кислотой, широко применяемой в разных областях промышленности.

Воздействие этих загрязняющих веществ сочетается с негативными последствиями изменения климата и утраты биоразнообразия.

"Химическая промышленность усугубляет чрезвычайную климатическую ситуацию, потребляя более 10% ископаемого топлива, производимого в мире, и ежегодно выделяя примерно 3,3 миллиарда тонн парниковых газов. Глобальное потепление способствует выбросу и повторной мобилизации опасных загрязнителей в результате таяния ледников и таяния вечной мерзлоты. Загрязнение и токсичные вещества также являются одним из пяти основных факторов катастрофического сокращения биоразнообразия с особенно негативным воздействием на опылителей, насекомых, пресноводные и морские экосистемы (включая коралловые рифы) и популяции птиц", - написал Бойд.

На днях "Страна" сообщала, что перед изменениями климата не устояла самая высокая гора в мире. Знаменитый ледник Эвереста Южное седло уменьшился вдвое.

Также мы приводили прогноз, по которому до 2100 года по вине человека могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих.