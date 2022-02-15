Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал публикации о времени гипотетического "вторжения" России в Украину в британских СМИ и призвал избегать риторики, которая может привести к эскалации украинского кризиса.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля.

"В любой ситуации, когда есть риск конфликта, будь это нынешняя ситуация или иная, ведущая к эскалации риторика опасна и ее следует избегать", - заявил Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН добавил о важности того, чтобы слова были направлены исключительно на дипломатическое решение вопросов.

Подобные заявления звучали от представителей ООН и после ошибочной публикации агентства Bloomberg о начавшемся "вторжении" России в Украину.

Напомним, что британские таблоиды пытаются сбить успокаивающий эффект от заявлений Минобороны России о вторжении в Украину. Так, издания The Sun и Mirror написали о "вторжении России" уже ближайшей ночью и даже указали конкретное время, ссылаясь на данные разведки.

Между тем, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину. Зеленский призвал украинцев в "день вторжения" надеть синие-желтые ленточки и объявил 16 февраля Днем единения.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг ситуации с "вторжением" в обновляемом материале.

Кроме того, мы информировали, что в ООН не планируют эвакуировать из Украины или перевозить своих сотрудников.