Самый высокогорный в мире ледник Южное седло на Эвересте стремительно уменьшается в размерах из-за таяния льда: его площадь сократилась вдвое. К такому выводу пришли ученые из США и Непала.

Об этом сообщает National Geographic.

Южное седло - это перевал на высоте 7906 метров между Эверестом и Лхоцзе: первой и четвертой по высоте вершинами на планете. Когда альпинисты поднимаются на Эверест по юго-восточному склону со стороны Непала, последний лагерь устанавливается именно на Южном седле.

В прошлом ледник Южное седло был покрыт снегом, который отражал солнечный свет и изолировал находящиеся под ним массивы льда. В последние десятилетия наблюдается стабильное уменьшение снежного покрова, в результате чего лед обнажается и быстро истончается.

Ученые проанализировали собранный с ледника 10-метровый керн (образец горной породы, извлеченный из скважины), а также данные метеостанций, спутниковые снимки и другую информацию. Выяснилось, что с 1990-х годов ледник Южное седло сократился вдвое, а его толщина уменьшилась примерно на 55 метров. Причиной стало сочетание сильного ветра с ростом температуры и влажности.

По словам исследователей, самый высокий ледник Эвереста стоял на страже хрупкого баланса снега и льда, теперь же он демонстрирует, что даже крыша мира подвержена влиянию антропогенного потепления.

Исчезновение ледника Южное седло отразится на жизни 200 миллионов человек, которые зависят от талой ледниковой воды в этом регионе. С проблемами также столкнутся будущие экспедиции на Эверест: таяние вызывает больше лавин. Между тем все климатические прогнозы для Гималаев предполагают продолжающееся потепление и потерю массивов льда.

На днях "Страна" рассказывала, что за последние 20 лет тающие льды Гренландии повысили уровень мирового океана на 1,2 см.

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