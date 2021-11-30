Гоударство Тувалу в Океании готовится к переезду из-за изменения климата. В начале ноября министр иностранных дел государства Саймон Кофе прославился видеообращением для климатического саммита ООН, которое он записал, стоя по колено в воде.

Об этом сообщает "Лента.ру".

Кофе рассказал, что власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни.

Если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, совершившим переезд из-за климатических катаклизмов.

В Новую Зеландию уже переехали около 5 тысяч жителей Тувалу. Это примерно половина государства.

В стране начали подготовку к ситуации, в первую очередь, с позиции международного права. Власти работают над тем, чтобы страны признавали Тувалу, даже когда государство потеряет территорию.

Обсуждаются технологии создания "цифровой нации", чтобы люди оставались вместе даже на новой земле.

Ранее мы писали о том, что Европу ежегодно будет ожидать период рекордной жары до +50 градусов, если страны срочно не сократят количество выбросов парниковых газов. Такой прогноз на конец 21 века дают британские ученые Метеорологического бюро на основании проведенного исследования.

Кроме того, в субботу, 13 ноября, делегации из почти 200 стран утвердили новое глобальное соглашение по климату на конференции ООН CОР26 в Глазго.