Европу ежегодно будет ожидать период рекордной жары до +50 градусов, если страны срочно не сократят количество выбросов парниковых газов. Такой прогноз на конец 21 века дают британские ученые Метеорологического бюро на основании проведенного исследования, пишет The Independent.



По данным ученых, смертоносная волна тепла в Европе этим летом спровоцирована климатическим кризисом.

Издание напомнило, что жара, которую назвали Люцифер, установила новый температурный рекорд в +48,8 градусов на Сицилии.



"Опасное изменение климата уже с нами", - заявил во время климатического саммита в Глазго профессор Питер Стотт, который является ведущим специалистом по экстремальным погодным условиям в Метеобюро Великобритании.



"Если вы посмотрите на +48,8° в Европе и +49,6° в Канаде, а также на то, что за этим следует - пожары, влияние на здоровье людей, сельское хозяйство - сейчас это всего лишь 1° глобального потепления. С последующим потеплением ситуация будет только ухудшаться", - добавил ученый.



При сегодняшней ситуации с изменениями климата экстремальную жару в Европе можно ожидать один раз в три года, однако если не будут приняты решительные меры по борьбе с потеплением, приход рекордных волн тепла будет становиться более частым.

Ранее "Страна" писала о том, что лето-2021 в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории.

Также мы сообщали, что Зеленский на конференции по климату рассказал о судьбе медведей и об "экологической бомбе" на Донбассе.