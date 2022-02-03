В Гренландии, которая за теплый год потеряла в 12 раз больше льда, чем наморозила, таяние ледникового щита привело к повышению уровня мирового океана. За последние 20 лет он поднялся на 1,2 см.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

В частности, ледниковый щит Гренландии потерял около 4 700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Одна гигатонна эквивалентна 1 миллиарду тонн.

По расчетам специалистов, этого количества воды хватит чтобы затопить на полметра всю территорию Соединенных Штатов.

Ледниковый щит Гренландии занимает четыре пятых от общей площади самого большого острова Земли. Только Антарктический ледниковый щит больше его по размеру.

Ранее "Страна" сообщала, по мнению ученых, таяние ледников и вечной мерзлоты может освободить вирусы древних экосистем. Изменения климата вызовут таяние вечной мерзлоты на севере России, а это может привести к тому, что на поверхность Земли попадут и вирусы древних экосистем.

Также напомним, что мир не сможет ограничить глобальное потепление на 2 градуса. Как заявили ученые, для того, чтобы избежать еще большего потепления, необходимо сократить глобальные выбросы углерода на 45% к 2030 году.