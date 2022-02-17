Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения уже второе лекарство от коронавируса. Речь идет о пероральном препарате "Паксловид" (Paxlovid) от компании Pfizer.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска, чтобы избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой.

Также Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения уже подписало договор с компанией-производителем Pfizer о поставках 300 тысяч курсов "Паксловида". Сроки, в которые препарат доставят в Украину, пока обсуждаются.

Вместе с тем, министр здравоохранения заявил, что в Украину уже прибыло 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" из запланированных 300 тысяч. Его можно получить только в медучреждениях.

Паксловид - это противовирусный пероральный препарат (то есть лекарство вводится через рот), который синтезировали ученые компании Pfizer. Клинические исследования показали 89%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных - если препарат начать принимать в течение трех дней после появления симптомов ковида.

Подробнее об этом лекарстве от ковида и других мы рассказывали в отдельном материале.

Также напомним, что ранее Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения лекарство от ковида "Молнупиравир". Это таблетированный препарат, который предотвращает распространение вируса и снижает риск тяжелого протекания болезни.