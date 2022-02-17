В Гонконге собираются ежедневно до миллиона человек тестировать на коронавирус. Такое решение приняли власти на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Таким образом в марте планируют в протестировать все население Гонконга. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 17 февраля.

Программа пройдет при содействии специалистов из материкового Китая. В Гонконге проживают 7,5 миллионов человек. Все они в течение трех недель должны будут сдать по три анализа.

Часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня, так как медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.

По данным СМИ, крупный прирост случаев заражения коронавирусом в Гонконге привел к тому, что несколько больниц работают более чем на 100 процентов от их вместимости. В некоторых из них больных лечат прямо на улице. В частности, во вторник, 15 февраля, в Гонконге выявили более чем 1600 новых случаев COVID-19 за сутки. Кроме того, было сообщено о 5400 предварительно положительных случаях заражения вирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине третий день растет заболеваемость ковидом, за сутки - больше 33 тысяч новых заражений.

Также мы сообщали, что в ООН подсчитали, что от загрязнения окружающей среды умирают больше людей, чем от коронавируса.