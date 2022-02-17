В Украине третий день растет заболеваемость ковидом. За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 33 330 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 17 февраля пресс-службой Минздрава.

По информации ведомства, за сутки коронавирус выявили у 2 837 детей и 961 медика. В больницы попали 3 284 человека. 259 случаев ковида оказались летальными. 27 441 человек выздоровел.

За день в Украине сделали 66 082 прививки от коронавируса. 18 504 человека получили первую дозу вакцину, 28 948 человек - вторую дозу вакцины. 606 украинцев получили дополнительную прививку от коронавируса, 18 024 человека - бустерную прививку.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 637 260 случаев коронавируса. 3 866 755 человек выздоровели. 103 824 случая ковида оказались летальными.

Напомним, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но еще находится в зоне риска.

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