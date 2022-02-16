В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что срок лечения и самоизоляции пациентов с ковидом сократили в связи с течением штамма "Омикрон".

Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

"Последние исследования показывают, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после. Также вариант Омикрон имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до 5 дней", - сказал Кузин.

При этом он объяснил, что речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции. Если же на шестой день у пациента будут симптомы заболевание, то завершать лечение и самоизоляцию нельзя. Если болезнь продлится дольше, нужно обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности

Напомним, в феврале срок самоизоляции для пациентов с ковид в Украине сократили до пяти дней.

Между тем в Украине растет заболеваемость коронавирусом - за 15 февраля заразились больше 31,5 тысячи человек.