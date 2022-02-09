В Соединенных Штатах Америки ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили почти у 20 белохвостых оленей на Статен-Айленде штамм коронавируса "Омикрон", который впоследствии может вызвать инфаркт и инсульт у человека.

Об этом сообщает "Sciencealert".

Издание пишет, что результаты исследования, которые пока не были рецензированы, впервые показывают, что вирус распространяется на диких животных.

Ученые обнаружили коронавирус примерно у одной трети белохвостых оленей, изученных в Айове в период с сентября 2020 по январь 2021 года. Другая исследовательская группа обнаружила вирус у одной трети оленей в Огайо.

"Мы не ожидали обнаружить такой уровень широко распространенной инфекции", - сказал заместитель директора лаборатории диагностики животных в Пенсильвании Суреш Кучипуди.

Экспертов тревожит тот факт, что олени могут быть резервуаром для ковида даже после того, как коронавирусная инфекция станет эндемической среди людей. При худшем сценарии вирус может развиться у оленей, чтобы лучше уклониться от защиты вакцин, а затем распространиться на людей.

Авторы пишут, что ранее обнаружили вирус у кошек, собак, хорьков, норок, свиней, хомяков и кроликов, однако учениые уделяли пристальное внимание белохвостым оленям по нескольким причинам: помимо того, что они очень уязвимы для инфекций, белохвостые олени произвольно живут в США в непосредственной близости от людей.

Сейчас исследователи не знают, могут ли олени передавать Covid-19 людям. Вероятно, олень может передать вирус человеку через промежуточного хозяина, такого как грызун или домашнее животное.

Ранее мы писали, что в зоопарках США у животных массово выявляют коронавирус. Многие отделываются насморком и легким недомоганием, а вот снежные барсы в зоосаду Небраски погибли от Covid-19.

Также мы сообщали, что в Гонконге приказали сдать тысячи хомяков на "утилизацию" после выявления у животных коронавируса.