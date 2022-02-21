Французские ученые выяснили, как штамм коронавируса "Омикрон" проявляется у привитых пожилых людей. Всего они обнаружили 12 симптомов, среди них - насморк и повышенная утомляемость.

Об этом сообщает медицинский журнал Eurosurveillance.

Французские исследователи изучили состояние 129 человек, которые посетили три мероприятия, организованные для привитых пожилых людей. Большей части из них было больше 65 лет.

Мероприятия включали в себя совместный праздничный ужин с танцевальной вечеринкой, поход с совместной поездкой на автомобилях и собрание хора. После этого у 75 участников выявили Covid-19, средний возраст у заболевших равнялся 72,4 годам.

Чаще всего "Омикрон" проявлялся такими симптомами, как насморк, синдром повышенной усталости, кашель. Реже это были боль в горле, головная боль, боль в мышцах и высокая температура, сбивчивое дыхание, потеря вкуса и аромата, а также диарея.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно в Украине зафиксировали новый, еще более заразный вариант "Омикрона".

Также мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал, как лечить "Омикрон" дома.