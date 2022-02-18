В Министерстве здравоохранения Украины зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2. В настоящее время зарегистрированы единичные случаи, преимущественно у тех, кто вернулся из-за границы.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство... Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", - рассказал Кузин.

Сообщается, что "Омикрон" BA.2 иногда называют "невидимым" вариантом вируса, это обусловлено тем, что у него нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от "Дельты".

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем "Омикрон" BA.1. Кроме того, по предварительным данным, имеющиеся вакцины способны защитить от нового подвида.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач рассказал о том, что существует два принципиальных симптома штамма "Омикрона", которые отличают его от других видов Covid-19, в том числе и от "Дельты". Речь о сильной слабости и боли в горле при глотании.

Также сообщалось, что ученые из США выяснили, что те, кто перенес коронавирус, даже если заболевание протекало в легкой форме, подвержены повышенному риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.