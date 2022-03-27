Финский оператор поездов VR заявил, что приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Российской Федерацией с завтрашнего дня. Заявление прозвучало вскоре после появления новости о том, что с 28 марта Финляндия приостанавливает движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

О прекращении грузоперевозок говорится в заявлении компании.

"VR Transpoint приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения. Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами", - говорится в сообщении.

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