Начиная с понедельника, 28 марта, Финляндия приостанавливает движение поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

"С понедельника, 28 марта, временно приостановит трафик Allegro. 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург будет курсировать только утренний рейс Allegro, а дневной поезд AE786 будет отменен. В воскресенье оба регулярных рейса будут курсировать из Санкт-Петербурга в Хельсинки", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут бесплатно аннулировать билеты Allegro, купленные на отмененные поезда.

Поезда Allegro принадлежат компании "Карельские поезда", совместному предприятию VR и российской государственной железнодорожной компании ОАО "РЖД". По данным издания, РЖД находится в списке санкций США против России.

"Теперь из-за санкций продолжать эксплуатацию трафика Allegro больше нецелесообразно", - приводит газета заявление компании VR.

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