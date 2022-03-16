Сербская государственная авиакомпания "Air Serbia" отменила все рейсы в Российскую Федерацию и из неё. Это была одна из последних европейских авиакомпаний, которая ещё осуществляла рейсы в Россию.

В начале недели все пассажиры, которые собирались лететь рейсами авиакомпании по маршруту Белград – Москва, получили сообщение об их отмене. Приобрести билеты в Россию и из страны на сайте авиакомпании сейчас тоже нельзя.

Напомним, что в конце февраля авиакомпания Air France остановила полеты над Россией.

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