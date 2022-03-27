Швейцарская страховая компания Zurich Insurance изменила свой логотип, выполненный в виде латинской буквы Z, из-за военной агрессии РФ в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы временно удаляем использование буквы "Z" из социальных сетей, где она появляется изолированно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем дальнейшие действия, если и когда это потребуется", - указано в сообщении.

В Zurich Insurance решили убрать из логотипа белую букву Z на синем фоне, так как именно этот символ Москва изначально использовала в качестве знака отличия группировки своих войск в Украине, а после "Z" стал символизировать войну в Украине. В компании считают, что прежний логотип может ассоциироваться у клиентов с военной кампанией РФ и свидетельствовать о поддержке России.

14 марта компания Zurich Insurance заявила, что больше не будет принимать новых клиентов в России и не планирует возобновлять работу на территории РФ.

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