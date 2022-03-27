Украинских моряков будут свободно выпускать за границу для работы на иностранных судах.

Об этом на днях заявил пресс-офицер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. И эта информация вызвало немалый ажиотаж в приморских городах Украины.

Дело в том, что с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах. Так как из страны не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

В результате люди теряют работу. Проблема стоит очень остро.

Однако, как выяснила "Страна", пока никаких реальных послаблений для выезда еще не произошло.

Украинское правительство просят отпустить моряков

Моряки, работавшие на иностранных судах, до войны приносили Украине до миллиарда долларов в год - благодаря тому, что тратили заработанную валюту дома и откладывая доллары и евро в отечественных банках. И это было одним из важных источников валютных поступлений в страну.

Война поставила заработки моряков под большой вопрос, так как их перестали выпускать из страны даже в случае уже заключенных контрактов.

Проблемой выезда на работу украинских моряков уже озаботилась всемирная профсоюзная организация моряков ITF - глава союза попросил украинское правительство беспрепятственно выпускать военнообязанных моряков за границу для работы на иностранных судах.

Тем более, что эта ситуация грозит большими проблемами для мирового рынка морских перевозок.

Дело в том, что доля украинских моряков на гражданском торговом флоте всех стран, составляет 30-40%. Прежде всего из-за относительно низких требований по зарплатам, страховкам и другим условиям труда. По приблизительным оценкам, в Украине от 50 до 100 тысяч граждан работают по контрактам на зарубежных судах.

Пока ничего не поменялось

После заявления Сергея Братчука у многих моряков и их семей появилась надежда, что удастся выехать на заработки.

Однако, это пока лишь только надежда.

Как сообщили "Стране" в погранслужбе никаких послаблений для моряков нет.

По словам пресс-офицера Южного управления ГПСУ Константина Кизима, в вопросах пропуска военнообязанных граждан Украины за кордон пограничники руководствуются требованиями Указа о военном положении № 64/2022, принятого 24 февраля 2022 года, и продленного 15 марта. По положению этого Указа, ни один военнообязанный гражданин Украины возрастом от 18 до 60 лет не может покинуть пределы государства без законных причин.

В числе них - беременность супруги, трое несовершеннолетних детей, инвалидность первой или второй степени.

По словам юриста и преподавателя Одесской морской академии Валерия Судакова, заявление Сергея Братчука не подкреплено нормативными актами.

"Украинским морякам за границу пока дороги нет. В соответствии со ст.23 Закона о воинской обязанности и военной службе в условиях введенного военного положения не подлежат призыву несколько категорий граждан. Но о моряках, трудоустроенных в иностранных судоходных компаниях, в законе нет ни слова. К сожалению, пока слова Сергея Братчука являются скорее пожеланием решения проблем наших моряков. Проблема действительно очень серьезная.

Наши граждане, работающие на иностранных судах приносят в Украину сотни миллионов долларов, в которых сейчас очень нуждается государство. Но пока этой проблемой озабочена лишь международная федерация моряков. У меня есть несколько друзей и знакомых моряков, которые на момент начала войны работали на иностранных судах. Контракты уже на исходе, но они уже поняли, что если они вернутся домой, то на новый контракт, даже если заключат, уже не смогут выехать. Поэтому они уже живут на судах и продлевают контракты. Дело в том, что они единственные кормильцы семей, их можно понять.

Есть и еще одна проблема в том, что моряки не могут выехать за границу - в продлении морских документов. Однако украинские морские инспекции соглашаются с тем, что если моряк продлевает контракт на судне, то документы также продлевают срок действия. Но тем, кто остается на берегу, и не ушедшим в рейс по контракту из-за военного положения, скорее всего придется столкнуться с проблемой продления документов", - рассказал юрист и преподаватель юриспруденции Валерий Судаков.

Выехать может 60 тысяч моряков

Подтвердил проблемы украинских моряков в связи с военным положением и одесский капитан дальнего плавания Алексей В.

"Пограничники продолжают не пускать за границу военнообязанных украинцев, какими бы контрактами о зарубежном трудоустройстве они не обладали. Это никого не волнует. Если говорить по сути, если пограничники сейчас разрешат морякам выезжать по контрактам, то сразу уедут на работу как минимум около 60 тысяч украинских моряков – примерно столько сейчас находится в Украине моих коллег в ожидании возможности выехать на работу", - рассказал одесский моряк.

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