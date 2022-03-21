Утром в понедельник, 21 марта, возле Одессы украинские военные подбили российский корабль. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает "Униан".

В видеообращении он также добавил, что после сегодняшнего обстрела из российской корабельной артиллерии есть разрушения домовладений.

"В результате утреннего вражеского обстрела с корабельной артиллерии пострадало несколько домовладений в Одессе. Жертв, к счастью, нет", - сказал он.

Сегодня, напомним, в море около Одессы были видны взрывы.

Напомним, 17 марта на пляже Одессы произошел взрыв.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что "пляжи в Одессе заминированы".

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