На одном из пляжей Одессы произошел взрыв. Что это было - непонятно. Высказывается предположение, что это подорвалась мина.

"В любом случае по пляжам Одессы сейчас не стоит ходить", - предупреждает Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня ВСУ сбили над Черным морем два российских истребителя, которые пытались атаковать Одесскую область.

Также мы писали о том, как российские военные корабли с моря нанесли удары по Мариуполю и побережью Одесской области.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.