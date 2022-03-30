Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб сделал важное уточнение по поводу гарантий безопасности для Украины. Он заявил, что Лондон может рассмотреть запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО", - сказал Рааб.

Решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягиваться в прямую военную конфронтацию с Россией. Украина не является членом НАТО", - сказал Рааб.

Напомним, британский премьер Джонсон хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь.

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