В Германии продолжают заявлять, что они против эмбарго на поставки энергоносителей из России.

Об этом заявил генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер, сообщает ТАСС.

Он сказал, что введение эмбарго может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен окончания Второй мировой войны.

Напомним, в Офисе президента призвали Запад ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты для РФ.

Ранее Bloomberg сообщило, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.

Также мы писали, что еще в начале марта министр финансов ФРГ выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа.

Кроме того, Австрия и Венгрия выступают против эмбарго на закупку российской энергетики.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.