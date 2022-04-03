"Страна" уже публиковала отрывки материала The Wall Street Journal о том, почему началась война в Украине. Она называется "20-летний марш Путина к войне в Украине - и как Запад не справился с этим".

Среди причин войны там звучала следующая - отказ Владимира Зеленского публично отказаться от движения в НАТО. После чего Байден и Путин смогли бы договориться без войны и дать Украине гарантии, как внеблоковой державе (на такую перспективу президенту Украины указывал канцлер Германии Шольц).

Но Зеленский отказываться от НАТО не стал, после чего, по мнению европейских политиков, война стала почти неизбежной.

Впрочем, основная тема статьи немного другая. Авторы анализируют почему Запад "не справился" и не смог предотвратить войну, которую Путин задумал уже давно. На этот счет в материале много интересной информации, которая ранее нигде не публиковалась.

Все начинается с описания ситуации осени прошлого года, когда западные спецслужбы получили информацию о подготовке нападения России на Украину. Вслед за этим в Москву отправился директор ЦРУ Бернс. Он привез послание российскому президенту: у США есть информация о готовящемся вторжении. Если оно произойдет, Россию ждут разрушительные санкции.

Путин в ответ выставил к Америке целый ряд претензий о том, что Штаты игнорируют интересы России при расширении НАТО. А Украина - "ненастоящая страна", заявил он Бернсу по телефону.

Судя по всему, Бернс ездил в Россию с тем, чтобы проверить серьезность намерений Путина. Вернувшись в США, директор разведки доложил Байдену, что намерения у российского президента серьезные, но окончательного решения тот еще не принял.

В материале не раз звучит мысль, что натовская перспектива Украины была всегда "красной линией" для российского президента.

На саммите в Бухаресте-2008 НАТО пообещало Киеву членство в неопределенном будущем. Чем "нарисовало мишень на спинах Украины и Грузии, не предоставив им никакой защиты", констатирует издание.

Причем это решение продавили США, а Европа скрепя сердце с трудом согласилась даже на такую формулировку. Берлин и Париж понимали, что это в перспективе вызовет военную напряженность на континенте.

Далее издание рассказывает, как ухудшались отношения Украины и России с каждым поворотом Киева на Запад - вплоть до аннексии Крыма, войны на Донбассе и так и не исполненных Минских соглашений.

Рассказывая историю взаимоотношений Путина и Зеленского, издание пишет, что после саммита в Париже, где украинский президент фактически отказался от политической части "Минска-2", он "вызвал презрение Путина". Высокопоставленный французский чиновник, беседовавший с WSJ, даже предположил, что Путин "возненавидел" Зеленского в тот момент.

Французы к 2020 году также заметили изменения в поведении Путина: если накануне он вел с Макроном доверительные и деловые беседы, то потом стал постоянно скатываться в исторические рассуждения, вспоминает один из помощников Макрона.

Пришедший к власти Байден не стремился что-то кардинально менять в отношениях с Россией, считает издание. Его больше интересовало глобальное соперничество с Китаем.

Заняться Украиной вплотную его заставила эскалация на Донбассе весной 2021 года. Затем американская разведка узнала, что Россия проводит скрытые мобилизационные мероприятия против Украины и может быть готова к нападению уже в конце января 2022 года. В связи с чем директор ЦРУ Бернс и был направлен в Москву с предупреждением (и для прощупывания намерений Путина).

Параллельно о вероятности нападения предупредили украинскую сторону. И дальше начинается рассказ о том, что происходило в американской власти в то время.

17 ноября министр обороны Резников запросил у Пентагона средства ПВО и противотанковой борьбы, но, по его мнению, вторжение будет ограниченным. На что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал Резникову, что Украина может столкнуться с масштабным вторжением.

Тем не менее, американцы первое время тянули с военной помощью. С этим был согласен и Белый дом, и Пентагон, которые считали, что массированные поставки скорее спровоцируют Путина принять роковое решение. Тогда власти США решили вести поставки, сообразуясь с тем, что будет говорить разведка о намерениях Москвы атаковать.

Причем первостепенной целью столь осторожной политики называлось не столько предотвращение собственно войны в Украине - сколько недопущение прямого столкновения войск США и России. Министр обороны Ллойд Остин называл это "Полярной звездой" (метафора в том, что вокруг этого светила как бы вращается все звездное небо). То есть это было главным для американцев моментом.

В начале декабря США получили от России требования по выводу сил НАТО из Восточной Европы в пределы 1997 года. Это было заведомо невыполнимо для Альянса и означало по сути его самороспуск.

После чего Вашингтон лишь уверился в мысли, что требования были дипломатической маскировкой уже принятого Россией решения воевать против Украины.

Поэтому в конце декабря, Байден дал добро на отправку в Украину масштабной военной помощи, включающей "Джавелины", гранатометы, боеприпасы и стрелковое оружие. Параллельно он связался с Путиным по телефону. "Два лидера говорили на разных языках. Г-н Байден говорил о мерах по укреплению доверия. Г-н Путин говорил о том, что Запад должен отодвинуть свои позиции (от российских границ - Ред.)".

9 января зам госсекретаря США Венди Шерман организовала ужин с коллегой из России Сергеем Рябковым, куда привела генерал-лейтенанта Джеймса Мингуса из Пентагона. Этот военный, имевший опыт боев на Ближнем Востоке, пытался убедить Рябкова, что после вторжения Россия столкнется с трудностями по удержанию этой территории, на что потребуются годы.

То есть в том, что РФ легко завоюет Украину, сомнений у американцев не было. И в этом, похоже, они ошиблись вместе с российскими военными планировщиками.

В середине января в Киев приехал директор ЦРУ Бернс. Он рассказал Зеленскому, что Россия вынашивает планы в первые же дни окружить Киев, захватить аэродром в Гостомеле, перебросить на него войска по воздуху и атаковать Киев.

Издание пишет, что эти разведданные "значительно помогли Украине в первые дни войны". Добавим от себя - не исключено, что именно поэтому захваченный Гостомель россияне так и не смогли использовать для налаживания воздушного моста. Этому помешал огонь украинской артиллерии, которая массированно накрыла аэродром. И, хотя российских десантников оттуда тогда так и не выбили, но использовать его по назначению было уже невозможно.

Уже накануне вторжения всерьез обеспокоились европейцы, которые сперва слабо верили в масштабное нападение. Макрон и Шольц по очереди побывали у Путина, но выслушали от него лишь целый ряд исторических претензий к Западу и разговоров о том, что русские, украинцы и белорусы - это один народ.

После этого Шольц сделал последнюю попытку спасти ситуацию: 19 февраля на Мюнхенской конференции он попытался уговорить Зеленского самого отказаться от НАТО. Это позволило бы резко деэскалировать ситуацию, а Байдену с Путиным - подписать договор о гарантиях безопасности Украине за ее нейтралитет.

Зеленский, как мы уже рассказывали, отказался, сославшись на недоговороспособность Путина и желание украинцев быть в НАТО.

Затем французский президент Макрон попытался организовать срочный саммит Путина и Байдена. "Я думаю, что последний человек, который еще может что-то сделать, это вы, Джо. Вы готовы к встрече с Путиным?" – сказал Макрон Байдену.

Президент США согласился и попросил передать свое согласие Путину.

20 февраля Макрон в качестве посредника созванивался с обоими лидерами и утрясал детали их встречи. Но 21 февраля Путин перезвонил и отказался.

"Путин заявил, что решил признать независимость сепаратистских анклавов на востоке Украины. Он сказал, что фашисты захватили власть в Киеве, а НАТО не отреагировало на его опасения по поводу безопасности и планировало разместить ядерные ракеты в Украине", - заявил он французскому президенту, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

"Мы не сможем какое-то время видеться, но я очень ценю откровенность наших дискуссий. Надеюсь, однажды мы снова сможем поговорить", - также сказал Путин.

На этой ноте статья The Wall Street Journal заканчивается.

То есть, основная мысль статьи - война была обусловлена противоречиями России и Запада по расширению НАТО. При этом Запад принимать решение по отказу от расширения НАТО в ответ на требования РФ не хотел. Но, как следует из статьи, он был не против, чтоб от НАТО отказалась сама Украина, объявив свой нейтральный статус. Однако не смог убедить в этом Зеленского.

Сейчас, уже после начала войны, тема внеблокового и нейтрального статуса стала центральной в переговорах Украины и России. Киев не против отказаться от курса на вступление в НАТО в обмен на гарантии безопасности от ведущих стран мира.

Однако, пока непонятно - выльется ли все это в конкретные договоренности, которые положат конец войне. И если выльется то когда.