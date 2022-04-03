На разминирование населенных пунктов Киевской области потребуется по меньшей мере 10 дней.

Об этом сообщил в видеообращении в Telegram глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.

"Нам необходимо навести порядок на территории, разминировать все. Будут привлечены спасатели, полиция. На разминирование уйдет не менее 10 дней, поэтому всем жителям Киевщины необходимо быть осторожными и немного подождать, прежде чем возвращаться в свои дома", - сказал губернатор Киевской области.

Напомним, мэр освобожденного Ирпеня заявил, что в городе еще опасно, но восстановление инфраструктуры начнут через два дня.

Также мы писали, что в Украине заминирована приблизительно одна шестая часть территории.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.