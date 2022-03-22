Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине, по данным на 21 марта, нужно разминировать примерно одну шестую часть территории - 82,5 тысяч квадратных километров.

Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту. Они расположены на юге, востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

"После победы эти территории будут подлежать гуманитарному разминированию! Этот груз также ляжет на плечи украинцев... Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о заминированных пляжах.

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.