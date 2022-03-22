Утром во вторник, 22 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что существенных изменений в положении и характере действий сил обороны на протяжении последних суток не отмечено.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что ВСУ продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях. Вооруженные Силы Украины за сутки поразили более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Авиация ВСУ наносила удары по скоплениям техники и живой силы противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. По информации Генштаба, отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - сообщается в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, РФ продолжает проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь.

"В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции", - сообщил Генштаб.

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

"Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек. Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", - говорится в сводке.

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