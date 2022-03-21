В понедельник вечером, 21 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. В ней говорится, что оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. Также продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщают, что в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехала в сторону границы с республикой Беларусь.

В Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

В целях организации так называемых "российских гумконвоев" россияне сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область. На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий РФ. В восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники", - говорится в сообщении.

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

"Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков", - указывается в сводке.

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