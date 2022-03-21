В понедельник днем, 21 марта, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. В ней говорится о том, что учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих союзников.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщают, что на Донбассе противник ведет штурмовые операции по всей линии соприкосновения. Среди прочих, отбита попытка прорвать украинскую оборону в Авдеевке.

"На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и производит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил", - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что в Изюме начинается усиление российской группировки и обустройство опорных пунктов (в самом городе продолжаются бои).

"Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов", - указывается в сводке.

Также была попытка наступать в сторону Броваров, но враг понес потери и отошел.

"При попытке осуществления наступления в направлении Бровары понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей", - рассказали в Генштабе.

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