В ходе боевых действий 22 марта противник временно удерживает сухопутный коридор с аннексированным Крымом и блокирует выход в Азовское море.

Об итогах 26 суток войны сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Теряяя потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории РФ к границам Украины.

В связи с массовыми необратимыми и санитарными потерями кадрового состава (в том числе командной цепи) в ВС РФ приостановлены планы увольнения офицеров, флагманов и сержантов со службы.

Военно-политическое руководство Российской Федерации проводит агрессивную пропагандистскую деятельность среди военнослужащих ВС Республики Беларусь о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

В течение суток на Полесье противник пытался активизировать наступательные действия по нескольким направлениям, но понес потери и потерпел неудачу.

На Северском направлении противник не ведет активных наступательных действий, но продолжает восстановление наступательных возможностей путем ввода на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности батальонной тактической группы 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчиков продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не бросают попыток войти в Бровары, но из-за потерь не имеют успеха в продвижении, пытаясь пополнить запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении противник не ведет активных наступательных действий, продолжает частично блокировать город Сумы, совершает артиллерийский обстрел города Харькова.

Подразделения охраны оккупационных войск пытаются восстановить железнодорожную ветку от города Валуйки до города Купянска с целью повышения тыловой охраны группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает пытаться продвинуться и закрепиться, но у него ничего не получилось.

Украинские защитники отбили 13 вражеских атак и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава противника составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Рэптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

На Южно-Бугском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, проводят мероприятия по восстановлению поврежденной бронетехники, пытаются восстановить поврежденную бронетехнику.

На Николаевском направлении в результате контрнаступления подразделений ВСУ противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

В течение дня благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровым был поднят государственный флаг Украины, враг отбит.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовые удары по уничтожению объектов инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой, продолжая активно использовать сеть аэропортов Республики Беларусь.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.