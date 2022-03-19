Идут двадцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Итоги 18 марта подвели в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Российские оккупационные войска ведут стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи разгрома группировок ВС Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Частично захватчики добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия.

Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью устрашения мирного населения Украины и склонения военно-политического руководства нашего Государства к переговорам на условиях врага.

Только в течение текущих суток противником нанесены 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий захватчики не совершают. Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение. Не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева. Ведет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Северском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяют БПЛА.

На Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокировки городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска.

Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории российской федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.

На Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении группировка российских оккупационных войск осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций, настройке системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском на Криворожском направлениях.

Вооруженные Силы Украины сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники.

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