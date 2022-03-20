Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

"Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск", - сообщает Генштаб.

По данным Генштаба ВСУ:

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

На Северном и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов. В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, участвовавших в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекавших остальных возвращаться домой", - сообщает Генштаб.

Также в ВСУ утверждают, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

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