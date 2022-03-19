Генштаб сообщил, что 19 марта на Запорожском направлении ВСУ уничтожили один российский вертолет с, еще один был подбит.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Наши защитники в Запорожском направлении сообщают об уничтожении вертолета КА-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату. Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага. Еще один "супералигатор" КА-52 сбит на Киевщине. Вместе победим!" - указано в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки было уничтожено несколько колонн вражеской техники. Кроме того, был ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев.

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