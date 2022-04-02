Украинская армия освободила Ирпень, а также все окрестные города и села.

Об этом заявил мэр города Александр Маркушин.

Он рассказал, какие первоочередные цели теперь стоят перед властью.

"Сейчас основное задание - это восстановление инфраструктуры: электрики, воды, канализации, тепла и газа. С сегодняшнего дня все службы начали делать инвентаризацию, а с понедельника уже начнут ремонт", - сообщил градоначальник.

По словам Маркушина, сейчас в городе разбирают завалы и организуют доставку еды и лекарств оставшимся жителям. Также идут работы по разминированию. Поэтому тем, кто уехал, пока в Ирпень возвращаться нельзя.

Напомним, 31 марта глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Ирпень полностью перешел под контроль украинской армии.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.