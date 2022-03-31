Ирпень полностью перешел под контроль украинской армии, но находится под постоянными обстрелами. Ворзель, Буча и Гостомель все еще заняты ВС РФ.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В общем, наши войска заняли Ирпень, но Буча пока еще под контролем противника. Там закрепилась Росгвардия и постоянно идет минометный обстрел, в основном по логистическим трассам, откуда можно зайти в город. Поэтому все наши наработки по зачистке города, по вывозу раненых и двухсотых пока под угрозой. Гражданских мы туда не заводим из-за постоянных прицельных обстрелов. Это очень большая угроза жизни всех, кто хочет зайти в Ирпень", - сообщил Павлюк.

По его словам, противник отводит войска, но сохраняет на киевском направлении значительные силы, которые сдерживают наступление ВСУ.

Напомним, ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин провел для журналистов брифинг, где рассказал о ситуации в городе.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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