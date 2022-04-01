Война затронула зоопарк Мариуполя (Донецкая область). Телеграм-каналы публикуют кадры погибших и выживших обитателей зоопарка.

Так, стало известно о гибели многих животных вследствие обстрелов. Снаряды разорвали всю семью верблюдов, кроме матери. Директор зоопарка рассказал, что когда зашел к копытным в вольер после удара, погибший верблюжонок лежал на самке, а та "плакала человеческими слезами".

Сейчас отца семейства доедает местная собака, так как трупы еще убрать не успели.

Крупные хищники зоопарка Мариуполя выжили, но находятся в состоянии сильного стресса. На видео тигры выглядят крайне испуганными и грустными из-за громкой канонады.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.