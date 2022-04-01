С начала вторжения России в Украину в результате боевых действий погибли 153 ребенка, по меньшей мере 245 ранены.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Киевской области - 73, Донецкой - 65, Харьковской - 53, Черниговской - 43, Николаевской - 30, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15, в Киеве - 16 человек.

Данные о погибших и раненых детях в Мариуполе и на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей устанавливаются.

Напомним, В Мариуполе погибла юная гимнастка Катя Дяченко, девочке было всего 11 лет. А накануне стало известно, что в больнице от ранений умер и младший брат гимнастки.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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