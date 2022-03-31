Враг нанес ракетный удар по воинской части, расположенной в Днепропетровской области. Это произошло около 10 утра в четверг, 31 марта, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

"Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также Резниченко добавил, что в результате взрыва уничтожены админздание и склад с горючим.

Напомним, накануне вечером вражеский ракетный удар был нанесен по Днепру. Уничтожена нефтебаза.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.