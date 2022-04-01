Число погибших в результате ракетного удара по Николаевской ОГА увеличилось до 27 человек.

Об этом пишет "Суспильне Николаев".

Еще утром в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщали о 24 погибших.

По данным издания, к 10:00 пятницы, 1 апреля, спасатели извлекли из-под завалов тела еще троих человек. Официальное число погибших увеличилось до 27.

Напомним, российская ракета разрушила здание облгосадминистрации в Николаеве 29 марта.

Мы показывали фото и видео последствий удара по Николаевской ОГА.

Также мы писали, что Ким заявил, что враг ударил ракетой по Николаевской ОГА при перемещении на участке фронта.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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